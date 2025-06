Verfolgungsjagd im Saarland: Flüchtender auf Autobahn als Geisterfahrer

Verfolgt von der Polizei rast ein unbekannter Autofahrer in der Nacht durch Saarbrücken. Schließlich fährt er auf die A620 auf - in falscher Richtung.

SAARBRÜCKEN. Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer in Saarbrücken als Falschfahrer über die Autobahn gerast. Der Unbekannte hatte in der Nacht aufs Gas gedrückt, als Polizisten das Auto anhalten und kontrollieren wollten, wie eine Polizeisprecherin am frühen Morgen schilderte.

Die Beamten verfolgten den Wagen demnach quer durch die Saarbrücker Innenstadt, bis er an der Anschlussstelle Luisenbrücke schließlich auf die A620 auffuhr – entgegen der Fahrtrichtung. Während der Geisterfahrt gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, aber es kam glücklicherweise zu keinen Unfällen, wie die Sprecherin sagte. Die Spur des Fahrers verloren die Beamten jedoch. Einen konkreten Anlass habe es für die ursprüngliche Kontrolle nicht gegeben. (Quelle: dpa)