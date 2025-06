Update: Vermisster 75-jähriger Arnold M. wurde gefunden

KOBLENZ. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei Koblenz gestern, dass es im Bereich Tiefenbach aufgrund einer Vermisstensuche zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers gekommen war.

Gesucht wurde nach dem 75-jährigen Arnold M.. Der Vermisste der am Vorabend sein Anwesen in Tiefenbach verlassen fußläufig hatte und seitdem nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war. Es bestand die Möglichkeit, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde, so die Polizei in einer Mitteilung.

Nun gibt es positive Neuigkeiten: Die Polizei teilt mit, dass der Vermisste aufgefunden wurde. Die Fahndungsmaßnahmen wurden dementsprechend eingestellt. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)