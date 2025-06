Schwerer Unfall auf der A3: Transporter-Fahrer stirbt an Unfallstelle

WINDHAGEN. Dienstagabend kam es auf der Autobahn A3 in Höhe der Ortschaft Windhagen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Kleintransporters verstarb noch an der Einsatzstelle.

Aufgrund der nächtlichen Sperrung der Autobahn A3 ab der Anschlussstelle Bad Honnef in Fahrtrichtung Köln kam es zu einem Rückstau. Gegen 22.30 Uhr fuhr ein Kleintransporter zunächst auf einen PKW und weiter auf einen LKW am Stauende auf. Der Fahrer wurde durch die ersten Rettungskräfte sofort reanimiert, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Die weiteren Betroffenen des Unfalls blieben unverletzt.

Da zunächst unklar war, wie viele Personen betroffen waren, wurden mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt an die Einsatzstelle entsendet. Die Feuerwehr wurde nachalarmiert, um die Unfallstelle abzusichern und auszuleuchten.

Nachdem die Autobahn zunächst voll gesperrt wurde, konnte nach rund einer Stunde die linke Fahrspur wieder freigegeben werden. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter beauftragt. (Quelle: Feuerwehr VG Asbach)