LUXEMBURG. Der 14-jährige Amiri F. wird seit dem 21.5.2025 vermisst. Er ist zwischen 160 und 170 cm groß, von schlanker Statur, hat schwarze, mittellange Haare sowie dunkelbraune Augen und trägt eine Brille.

Er könnte sich möglicherweise in Belgien aufhalten. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten sollen bitte der Polizeidienststelle Mersch per Telefon unter der Nummer (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail an [email protected] gemeldet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)