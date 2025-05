Ausgebüxtes Pferd auf der A3 sorgt für Vollsperrung

NEUSTADT (WIED). Am Sonntag, den 31.5.2025, um 1.34 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer ein freilaufendes Pferd auf dem Standstreifen der A3 in Fahrtrichtung Köln, in Höhe des Kilometers 45,500. Aus derzeit unbekannten Gründen büxte das Pferd aus einer nahe der Autobahn gelegenen Koppel aus und gelangte durch ein defektes Tor einer Notabfahrt auf die A3.

Glücklicherweise hielt sich das Tier nur auf dem Standstreifen auf. Durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Straßenhaus und der Polizeiautobahnstation Montabaur wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Köln für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Bereits vor Eintreffen der eingesetzten Beamten gelang es mehreren Verkehrsteilnehmern, das Pferd einzufangen und zu beruhigen. Es wurde schließlich durch einen ortsansässigen Pferdeliebhaber mit einem Pferdetransporter abgeholt und sicher von der Autobahn verbracht. (Quelle: Verkehrsdirektion Koblenz)