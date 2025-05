Schwimmer des SSV Trier bei Süddeutschen Meisterschaften erfolgreich

TRIER/STUTTGART. Am Wochenende vom 23. bis 25. Mai 2025 nahmen fünf Schwimmerinnen und Schwimmer des SSV Trier an den Süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Stuttgart teil. Bei 22 Starts gab es gleich 15-mal Platzierungen in den Top 10, davon 9-mal in den Top 6! Zwei Silber- und eine Bronze-Medaille, sowie dreimal vierte Plätze, einmal fünfte, zweimal sechste Plätze waren die Top-Ergebnisse, mit denen sich die Aktiven nach monatelanger intensiver Vorbereitung belohnten. Die Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Fokus, geht es in drei Wochen nach Berlin.

Die Ergebnisse im Einzelnen

Charlotte Weinandy wird Süddeutsche Vizemeisterin über 50 Meter Rücken. Insgesamt vier Mal war Charlotte Weinandy am Start. Herausragend war, in einem engen Rennen, der zweite Platz über die 50 Meter Rücken in 0:31,24 Sekunden. Knapp war es auch über 100 Meter Rücken, wo sie in 1:08,72 Minuten den vierten Platz erreichte. Den 50 Meter Freistil-Sprint konnte sie in 0:28,74s als Neunte abschließen, sowie über die 100 Meter Freistil in 1:04,19 ihre gute Form bestätigen.

Auch für Kimi Kasper gab es die Süddeutsche Vize-Meisterschaft über 100 Meter Schmetterling. Gleich sechs Mal ging Kimi Kasper an den Start und belohnte sich in erster Linie mit der Vizemeisterschaft über 100 Meter Schmetterling in 0:59,36s, wo er sich knapp vor dem starken Teilnehmerfeld behaupten konnte. Extrem eng ging es auch über die 100 Meter Freistil in 0:54,36s zu, wo er in persönlicher Bestzeit, mit dem vierten Platz denkbar knapp das Podium verpasste. Über die 50 Meter Schmettern belegte er in 0:26,57 den fünften Platz, und über die 50 Meter Freistil den sechsten Platz in starken 0:25,22s. Eine neue persönliche Bestzeit über die 50 Meter Brust in 0:30,67s brachte ihm, bei starker Konkurrenz, den siebten Platz und über die 100 Meter Brust in 1:08,77s den zehnten Platz.

Anton-Maximilian Monzel schwimmt zu Bronze über 50 Meter Freistil. Mit seinem dritten Platz über die 50 Meter Freistil in 0:24,47s greift Anton in die Qualifikation für die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften ein. Die Leistungsexplosion bei den Süddeutschen Meisterschaften, in neuer persönlicher Bestzeit, zeigt seine hervorragende Form an. Auch über die 50 Meter Rücken ging es mit neuer Bestzeit von 0:28,80s auf den neunten Rang. Bestzeit gab es auch über die stark umkämpften 100 Meter Freistil in 0:54,67s und dem 13. Rang.

Eva-Sophie Lichter zeigt sich formstabil in der Vorbereitung zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Auf ihrer Paradestrecke, den 50 Meter Brust überzeugte Eva-Sophie Lichter mit ihrem vieten Platz in 0:34,48s, sowie über die 100 Meter Brust in 1:18,61s und dem zehnten Platz. Ihre beiden weitern Starts über die 50 und 100 Meter Freistil konnte sie sich im Teilnehmerfeld gut platzieren.

Timothée Lanz dreimal unter den Top 10: In der Reihe der starken Leistungen der SSV Schwimmer über 100 Meter Freistil reihte sich auch Timothée Lanz mit seinem sechsten Platz in 0:54,87s ein. Gleich zweimal gelang ihm auch der neunte Rang über die 50 Meter Schmetterling in 0:27,35s und 50 Meter Freistil in 0:25,35s. Trotz Saisonbestleistung über die 50 Meter Brust stand am ende nur der 13. Platz für ihn zu Buche. Ein Ausdruck für den extrem stark besetzen Jahrgang 2008 in Deutschland.

Alle fünf Schwimmerinnen und Schwimmer waren auch bei den Staffeln der Startgemeinschaft Rhein-Mosel im Einsatz, wo sie mit weiteren Starts und ihrem Leistungsstand, Grundsteine für sehr erfolgreiche Ergebnisse in der offenen Wertung legten. Beteiligt waren sie am zehnten Platz über die 4×100 Meter Lagen Staffel weiblich und männlich und den 4×100 Meter Freistil weiblich und männlich. Besonders der 9. Platz der 4x100m Freistil Staffel männlich ist hervorzuheben, da sich ausschließlich Teilnehmer des Jahrgangs 2008 in der Staffel befanden (Tim Lanz und Kimi Kasper vom SSV). In insgesamt 3:40,08 konnte sich die Staffel auch in den Bestenlisten der Saison 2024/25 in Deutschland auf den Platz 16 schieben.

Für alle fünf Schwimmerinnen und Schwimmer ist nun das Augenmerk auf die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften vom 11. Bis 15. Juni 2025 in Berlin gerichtet. Natürlich nehmen sie auch am traditionellen Peter & Paul Schwimmfest des SSV am Wochenende teil, welches nun zum 42. Mal ausgerichtet wird und mit fast 1.700 Starts in zwei Tagen und über 350 Teilnehmern, zu den wichtigsten Terminen im Wettkampfkalender der Vereine in der Großregion gehört. (Quelle: SSV Trier Abteilung Schwimmen)