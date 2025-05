Luxemburg: Schlangenlinien auf der Autobahn – Einbruch in der Hauptstadt

LUXEMBURG. Die Police Grand-Ducale meldet für den gestrigen Samstag und den heutigen Sonntagmorgen Alkoholfahrten sowie einen Einbruch.

Am Nachmittag des 24.5.2025 wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der rue Raoul Follereau in Luxemburg-Stadt informiert. Hierbei wurde das Küchenfenster eingeschlagen und das Haus durchwühlt. Der Täter konnte mehrere Wertgegenstände entwenden. Die Spurensicherung war vor Ort.

Am frühen Morgen des 25.5.2025 fiel Polizeibeamten ein Fahrzeug auf, welches mit erhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbei fuhr. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug kurze Zeit später in einer Nebenstraße ab, um zu Fuß weiterzugehen. Bei der Kontrolle wies die Person mehrere Anzeichen von Alkoholkonsum auf und wurde einem Alkoholtest unterzogen, welcher positiv verlief. Die Person konnte auch keinen Führerschein vorweisen, da dieser ihm bereits vor kurzer Zeit abgenommen wurde. Die Person wurde protokolliert.

Am gleichen Morgen wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches Schlangenlinien auf der Autobahn A1 auf Höhe des Tunnels Cents fahren würde. Der Fahrer konnte kurz danach auf Höhe der Wildbrücke auf der A7 gestoppt werden. Auch hier verlief der Alkoholtest positiv und der Führerschein wurde eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)