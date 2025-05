RLP: Kletterer stürzt 15 Meter in die Tiefe – 60-Jähriger schwer verletzt

ANNWEILER AM TRIFELS. Ein 60-Jähriger ist beim Klettern am Schmalenbühler Kletterfelsen in Annweiler am Trifels (Südliche Weinstraße) 15 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann seine Seilsicherung nicht richtig befestigt. So sei er gestürzt, als er sich in das Seil habe hängen wollen.

Nur leicht gebremst sei er so auf den Waldboden gefallen, heißt es in der Mitteilung. Er habe sich schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Den Angaben zufolge war der Mann mit seiner Partnerin an dem Kletterfelsen unterwegs. Nach seinem Sturz habe die Frau ohne Seil im Kletterfelsen gestanden – sie konnte demnach nicht selbstständig auf- oder absteigen und musste von der Höhenrettung geborgen werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen auch den verletzten 60-Jährigen und übergaben ihn dem Rettungsdienst.

Die Polizei leitete Ermittlungen ein, fand aber keine Hinweise auf eine Straftat. Bei dem Unfallort handelt es sich um einen als solchen ausgewiesenen Kletterfelsen.