TRIER: Porta³, Brückenglück, Picknickkonzert, Altstadtfest – Startschuss für den Jubel-Juni

TRIER. Strahlend gute Laune bei strahlend blauem Himmel – sollte das Wetter am Tag der Pressekonferenz zu den Juni-Open Airs der Stadt Trier und der Trier Tourismus und Marketing GmbH den Kurs vorgeben, können sich alle Gäste im kommenden Monat auf neun sonnige Eventtage freuen.

Doch nicht nur die potentiellen Temperaturaussichten gaben Grund zur Vorfreude: Sowohl das BrückenGlück am 31. Mai und 1. Juni als auch Porta hoch drei, das Picknickkonzert und das Altstadtfest am dritten und vierten Juniwochenende versprechen neben ganz viel Tradition und Bürgerbeteiligung auch einige Überraschungen.

BrückenGlück

Zwei Abende und einen ganzen Tag wird die Römerbrücke für den Autoverkehr gesperrt: Was an normalen Werktagen zu Frustration und Verkehrschaos führen würde, verspricht am BrückenGlück-Wochenende jede Menge Tanz, Musik, Kulinarik und ungezwungenes Picknickflair. Über 120 Bierzeltgarnituren wird die Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) auf der Brücke aufstellen, berichtet Jan Hoffmann, TTM-Projektleiter des BrückenGlücks.

Aber auch auf Decken und Kissen könne man das besondere Flair über der Mosel genießen, garniert mit jeder Menge Möglichkeiten, sich begeistern zu lassen: sei es bei einem Pilates-Workout, bei Latin- und Tangorhythmen auf der ausgewiesenen Szenefläche, an einem der lokalen Gastrostände mit Getränken und kulinarischen Seelenschmeichlern oder beim Kinderprogramm und den Führungen zum UNESCO-Welterbetag am 1. Juni. Die Eröffnung des neuen Media:Forums am westlichen Brückenkopf der Römerbrücke stellt der Öffentlichkeit zudem das neue zukunftsweisende Zentrum für Medienbildung, TV- und Podcast-Produktionen vor (das ausführliche Programm finden Interessierte auf der Homepage des BrückenGlücks sowie in der bereits verschickten Pressemitteilung vom 14. Mai).

Eben diese Verbindung verschiedener Programmpunkte hob Kulturdezernent Markus Nöhl auf der Pressekonferenz hervor. Kultur und das Glück des Zusammenkommens sei der Ansatz des Mensch-seins und deshalb nicht wegzudenken – auch und gerade durch solch offene Angebote wie das BrückenGlück oder das Picknickkonzert, bei dem tausende Menschen gemeinsam feierten. „Als Stadt sind wir froh, dass wir hierfür Räume und Ressourcen zur Verfügung stellen können“, so Nöhl. „Auf diese Weise präsentiert sich Trier als hochattraktive Kulturstadt.“

Vorfreude zwischen Punkrock und Klassik

Doch vor der Attraktivität steht die Aktivität. Nicht nur Markus Nöhl dankte deshalb den Sponsoren und Förderern, den Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern wie der Bitburger Braugruppe, den Stadtwerken Trier, der EGP GmbH und den Vereinigten Hospitien, dem rheinland-pfälzischen Kultursommer, der Volksbank Trier-Eifel, Landewyck Deutschland, der Merbag Trier GmbH, der Schwollener Sprudel GmbH sowie Elektro Bloeck, JTI und der Sparkasse Trier für ihr Engagement. Ohne sie könnten die umfangreichen Aufgaben hinter den Kulissen nicht angegangen werden – wovon Oliver Thomé, Geschäftsführer von Popp Concerts und in dieser Funktion Mitveranstalter des porta hoch drei-Festivals, buchstäblich ein Lied singen kann. „Diese Konzertreihe zu produzieren ist jedes Jahr eine Herausforderung – und eine große Freude“, betonte er. Grund zur Freude geben ihm auch die aktuellen Vorverkaufszahlen: Mit rund 2700 verkauften Tickets ist das Samstagkonzert mit den Donots und den HBLOCKX fast ausverkauft, auch für Alvaro Soler sind bereits gut 70 Prozent der Tickets vergriffen. Doch auf das Duo Max Herre und Joy Denelane freut sich Thomé ganz besonders, schließlich ist es bereits 23 Jahre her, seit Denelane das letzte Mal in Trier auftrat – damals noch zusammen mit De Phazz in den Kaiserthermen.

Beim Picknickkonzert am Sonntag, 22. Juni, wird es demgegenüber wieder ganz klassisch – oder auch nicht? Theater-Intendant Lajos Wenzel verspricht ein romantisches, witziges und mitreißendes Programm mit ausgesuchten Glanzstücken der kommenden Spielzeit, Highlights aus Klassik, Oper und Musical, aber auch ein kleines bisschen Pop. Dabei, so Wenzel, sei das Picknickkonzert für ihn, Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach und die Musiker*innen des Philharmonischen Orchesters eine der Lieblingsveranstaltungen des Jahres, die man glatt erfinden müsste, wenn es sie nicht schon gäbe. „Klassik trifft auf Klappstuhl, Sinfonie auf Sommer – eine Art musikalischer Kurzurlaub“, schwärmt Wenzel und fasst zusammen: „Eintritt frei, Stimmung unbezahlbar!“

Neuer Anlaufpunkt beim Altstadtfest

Eine glänzende Stimmung konnte schließlich auch Alex Meusel, TTM-Projektleiterin des Altstadtfestes, voraussagen. Kein Wunder, ist das Altstadtfest doch seit über 40 Jahren die Gelegenheit, sich mit Freunden zu treffen oder als Exil-Trierer in die Heimat zurückzukehren. „Tradition, Regionalität, Heimatkultur“ sei es, was das Altstadtfest auszeichne, so Meusel. Neben lieb gewordenen Programmpunkten wie den Auftritten von Guildo Horn und der Leiendecker Bloas, der Modern Music School und der Karl Berg-Musikschule, der Schaum- und der Karaokeparty gibt es jedoch auch einige Neuerungen zu verkünden. Dazu zählt nicht nur das erstmals von einem Aquarell geschmückte Altstadtfestplakat (vgl. hierzu unsere bereits verschickte Pressemitteilung vom 07.03.2025) und neue kulinarische Highlights lokaler und regionaler Anbieter wie dem Eiscafé Siena, Mondlicht Sweets oder Falafel Babo, sondern auch ein neuer Anlaufpunkt: Der Kiosk auf dem Hauptmarkt wird während der drei Tage zum Infopoint, zur Lost&Found-Stelle und zum Verkaufspunkt für neu gestaltete Altstadtfest-Gadgets. Mit dabei sind neben Altstadtfest-Kultshirts auch die Altstadtfestbändchen, die es außerdem in diesem Jahr an jedem Essens- und Getränkestand geben wird. Zudem findet ein Charity-Verkauf oberhalb der Porta Nigra (gegenüber der Burger King-Filiale) statt: am Freitag und Samstag durch den Trierer Verein „Dein Moment“, am Sonntag durch die Nestwärme.

Premiere feiert dieses Jahr der Sparkasse Trier-Band Contest, der Anfang des Jahres 25 Bands zur Abstimmung gestellt hatte. Die sechs Erstplatzierten (arens, JAMP, Phoenix, Project 54, combo No. 5 und Proof) werden am Samstag und Sonntag auf der Sparkasse Trier-Bühne auf dem Kornmarkt auftreten und nicht nur die eigenen Fans begeistern. Darauf freut sich auch TTM-Geschäftsführer Yannick Jaeckert und dankte, wie die Redner vor ihm, den vielen Akteuren vor und hinter der Bühne, die sich für die Events des Junis einsetzen. „Natürlich weiß man, wie viele Arbeitsschritte erforderlich sind, um diese Veranstaltungen zu organisieren, aber es ist etwas ganz anderes, dies live mitzuerleben und ein Teil davon zu sein.“ Jetzt muss das Wetter nur noch halten, was es verspricht.

Alle Informationen zum BrückenGlück, porta hoch drei und dem Picknickkonzert sowie dem Altstadtfest sind online auf der Webseite www.trier-info.de abrufbar.