Polizei ermittelt nach Entfernung von Stolpersteinen

KAISERSLAUTERN. Nachdem Unbekannte in Kaiserslautern Stolpersteine einer jüdischen Familie entfernt haben, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des schweren Diebstahls.

Das Motiv sei bislang unklar, eine antisemitische Tat könne aber nicht ausgeschlossen werden, erklärte sie. Ermittlungen würden in alle Richtungen geführt. Die Polizei bittet daher um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag hatten Unbekannte Stolpersteine in der Kaiserslauterer Innenstadt gewaltsam entfernt, die an die jüdische Familie Hené erinnerten. Sowohl der Bürgermeister der Stadt als auch die Beauftragte des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten für jüdisches Leben und Antisemitismusfragen verurteilten die Tat als Antisemitismus.