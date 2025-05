Massenschlägerei mit 60 Beteiligten im Saarland – mehrere Verletzte

Am Dienstagabend wird der Polizei eine gewalttätige Auseinandersetzung in der Innenstadt von Neunkirchen gemeldet. Dabei sind bis zu 60 Personen beteiligt, vier von ihnen werden verletzt.

NEUNKIRCHEN. Bei einer Massenschlägerei in Neunkirchen mit bis zu 60 beteiligten Personen sind vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, meldeten Zeugen am späten Dienstagabend eine Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe in der Innenstadt.

Vor Ort stellten Beamte bis zu 60 beteiligte Personen fest. Ursache sei nach ersten Erkenntnissen eine Streitigkeit zwischen neun Personen gewesen. Ein 40-Jähriger sowie vier weitere Unbekannte sollen in der Folge zwei Frauen und zwei Männer leicht verletzt haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzungen sowie die weiteren Tatverdächtigen müssen noch ermittelt werden, erklärte die Polizei. (Quelle: dpa)