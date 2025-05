Mord im Mittelalter: Neue spannende Krimiwanderung in Saarburg

SAARBURG. Gäste der neuen Krimiwanderung in Saarburg können ein geheimnisvolles Kapitel der Stadtgeschichte entdecken und selbst zum Ermittler werden. Bei der einzigartigen Wanderung entführen Erlebnisbegleiter der Stadt Saarburg die Teilnehmenden in eine Zeit voller Intrigen, Verrat und einem mysteriösen Todesfall.



Gäste sollen den Spuren eines grausamen Mordes folgen, der die Stadt erschüttert hat. An historischen Schauplätzen und versteckten Gassen in der Stadt Saarburg werden die Besucherinnen und Besucher auf einer Wanderung mit Hinweisen konfrontiert, die sie der Lösung immer näherbringen. Doch Vorsicht: Nicht alles ist, wie es scheint!

„Der Gästebegleiter Gerd Schmitt und sein Team erschaffen eine spannende Geschichte und ermöglichen in eine packende Kriminalgeschichte im mittelalterlichen Saarburg einzutauchen. Ich wünsche viel Spaß beim Mitraten“, sagt Stadtbürgermeister Andreas Reymann.

Die Geschichte

Im Jahre 1362 besucht Erzbischof Boemund Saarburg, um seine Nachfolge im höchsten Amt der Kirche zu klären, als ein heimtückischer Mord den Besuch überschattet.

Wie funktioniert’s?

Am Start erhalten die Teilnehmenden wichtige Informationen zum Fall und begeben sich auf die Spuren des Täters. An den verschiedenen Stationen der Tour gilt es, Hinweise zu sammeln, Zeugen zu befragen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Am Ende der Tour haben Gäste die Möglichkeit, deine Lösung auf einem Bogen zu vermerken.

Die Tour in kurzen Worten

Spannende Geschichte: Tauche ein in eine packende Kriminalgeschichte, die sich vor der Kulisse der mittelalterlichen Stadt entfaltet.

Interaktives Erlebnis: Werde selbst zum Detektiv und löse knifflige Rätsel.

Historische Einblicke: Erfahre Wissenswertes über die Stadtgeschichte und ihre dunklen Geheimnisse.

Termine/Uhrzeit: Freitag, 06.06., Freitag 22.08. und Freitag, 05.09.2025 jeweils um 19 Uhr

Dauer: ca. 100 Minuten

Treffpunkt: Amüseum am Wasserfall, Am Markt 29, 54439 Saarburg

Preis: 12 Euro pro Erwachsenen zzgl. Gebühren

Infos:

Die Führung ist nicht für Kinder geeignet (erst ab 14 Jahre) und ist nicht barrierefrei.

Tickets: Tickets sind im Ticket-Shop der Stadt Saarburg unter https://saarburg-fuehrungen.ticket.io/

Kontakt: Amüseum am Wasserfall, T: 06581 99 46 42 (täglich 11 – 16 Uhr, außer samstags), [email protected]