Jugend debattiert: Schülerin aus Hermeskeil beim Landesfinale erfolgreich

HERMESKEIL/MAINZ. Der Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ in Rheinland-Pfalz ist ein spannender Wettbewerb, bei dem Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten im Argumentieren, Diskutieren und Überzeugen unter Beweis stellen. Ziel ist es, junge Menschen für demokratische Prozesse zu begeistern und ihre Meinungsbildung zu fördern.

Der Wettbewerb findet auf verschiedenen Ebenen statt, vom Schulwettbewerb bis hin zum Landesfinale, bei dem die besten Debattanten des Bundeslandes gegeneinander antreten. Beim diesjährigen Landesfinale in Mainz war das Gymnasium Hermeskeil mit den Schülerinnen Lena Düpre (Klasse 8) und Mila Becker (Klasse 9) vertreten, beide in der Altersgruppe 1. Am Vormittag fanden zwei Qualifikationsdebatten statt, bei denen die Themen „Verpflichtung zur Blutspende“ und „Sicherheitskontrollen an Fernverkehrsbahnhöfen“ diskutiert wurden. Lena Düpre konnte sich dabei für die Finaldebatte am Nachmittag im Mainzer Landtag qualifizieren. Mila Becker erreichte in der Vorrunde den hervorragenden siebten Platz und verpasste das Finale somit nur knapp.

Am Nachmittag stand die Finaldebatte zum Thema „Soll an Grundschulen ein grundsätzliches Verbot von digitalen/ mobilen Endgeräten eingeführt werden?“ unter Anwesenheit des rheinland-pfälzischen Landtagspräsidenten Hendrik Hering auf dem Programm. Lena Düpre vertrat in der Debatte die Contra-Position und überzeugte die Jury mit zielführenden Argumentation, gut strukturierten Redebeiträgen und hervorragender Gesprächsführung. Mit einer überzeugenden Leistung belegte Lena den zweiten Platz im Finale und darf das Gymnasium Hermeskeil bei den Bundesfinaltagen vom 5. bis 7. Juni 2025 in Berlin vertreten. (Quelle: Gymnasium Hermeskeil)