Edeka-Südwest trotzt Konsumflaute und baut aus

OFFENBURG. Edeka-Südwest hat im vergangenen Jahr seine Präsenz weiter ausgebaut: 24 neue Märkte wurden eröffnet und 36 erweitert, wie der Lebensmittelhändler in Offenburg mitteilte.

In Baden-Württemberg gab es 15 neue Märkte, in Rheinland-Pfalz 6 und in Hessen 3 neue Verkaufsstellen. Beim Verbund-Einzelhandelsumsatz legte die Regionalgesellschaft um 2,9 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro zu.

Man blicke auf eine stabile wirtschaftliche Entwicklung und moderates Wachstum zurück. «Wir punkten auch in Zeiten konjunktureller Flaute und gedrückter Konsumlaune», sagt Rainer Huber, Vorstandssprecher der Edeka-Südwest.

Die innerhalb der Regionalgesellschaft organisierten Edeka-Kaufleute betrieben zusammen 1.059 Märkte. In dem Unternehmensverbund sind laut Mitteilung – inklusive des selbstständigen Einzelhandels – rund 46.000 Menschen beschäftigt. Das Vertriebsgebiet der Edeka-Südwest erstreckt sich über Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, das Saarland sowie den Süden Hessens und Teile Bayerns.