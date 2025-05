Unfall und Sperrung auf der A63: Drei Verletzte, einer davon schwer

DREISEN. Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 19.30 Uhr auf der Autobahn A63 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Dabei wurden drei Personen verletzt. Ein 34-jähriger aus dem Donnersbergkreis befuhr mit seinem Audi die A63 auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Mainz.

In Höhe der Anschlussstelle Göllheim wechselte der 34-Jährige vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 60-Jährigen aus Kaiserslautern. Aufgrund der Kollision wurde der Audi des 34-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, prallte dort gegen die Mauer einer Brücke und wurde wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert.

Sowohl der Fahrer als auch sein 45-jähriger Beifahrer wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der 60-Jährige kam mit schweren Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten mit starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt. Während der Unfallaufnahme wurde die Richtungsfahrbahn Mainz der A63 bis ca. 1.30 Uhr gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Göllheim abgeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter [email protected] an die Polizei übermittelt werden. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)