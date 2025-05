A60: Brand eines Lastwagens – Autobahnauffahrt bleibt gesperrt

Auf der Auffahrt zur A60 bei Ingelheim am Rhein gerät ein Lastwagen in Brand - mit verheerenden Folgen. Für die Zeit der Reparaturen bleibt die Auffahrt gesperrt, womöglich den ganzen Tag.

INGELHEIM am RHEIN. Die Autobahnauffahrt Ingelheim-West zur A60 bleibt nach dem Brand eines Lastwagens in der Anschlussstelle voraussichtlich den ganzen Tag in Fahrtrichtung Darmstadt gesperrt. Das sagte ein Sprecher der zuständigen Mainzer Polizei am Morgen.

In der Nacht sei auf der Auffahrt im Landkreis Mainz-Bingen der Lastwagen einer Baufirma – vermutlich aufgrund eines technischen Defekts – ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Verletzt worden sei niemand; an der Fahrbahn sowie dem Lastwagen sei jedoch ein hoher Sachschaden entstanden. Der Polizeisprecher schätzte diesen auf rund 100.000 Euro. Für die Zeit der Reparaturen bleibe die Straße gesperrt. (Quelle: dpa)