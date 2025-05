Frontalkollision in der Eifel: Sechs Schwerverletzte, darunter zwei Kinder

MENDIG. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Eifel sind sechs Menschen schwer verletzt worden, darunter zwei kleine Kinder. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 262 nahe Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz), wie die Polizei mitteilte.

Eine 31 Jahre alte Autofahrerin wollte demnach am Samstagnachmittag an der Auffahrt zur A61 in Richtung Köln abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Wagen eines 36-Jährigen frontal zusammen.

Im Auto der Frau saßen ihr Ehemann sowie ihre zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren – alle erlitten schwere, teils lebensbedrohliche Verletzungen. Auch der 36-Jährige und seine Ehefrau wurden schwer verletzt.

Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Die B262 war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (Quelle: dpa)