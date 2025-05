Wolf bald zum Abschuss freigegeben? EU beschließt drastische Änderung

Das Europäische Parlament hat eine weitreichende Entscheidung getroffen: Der Schutzstatus des Wolfs wird von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgestuft. Damit wird der Weg frei für einen vereinfachten Abschuss von Wölfen, insbesondere in Regionen mit zunehmenden Konflikten zwischen Wildtier- und Weidetierhaltung.

Die Entscheidung wurde im Eilverfahren mit deutlicher Mehrheit getroffen. Die Maßnahme bedarf noch der Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten, gilt jedoch als wahrscheinlich – die meisten Regierungen haben sich bereits für eine Lockerung des Schutzstatus ausgesprochen.

Deutschland: Umsetzung in Vorbereitung

In Deutschland will die Bundesregierung den EU-Beschluss zeitnah in nationales Recht übertragen. Laut Bundesumweltministerium sind Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz sowie ggf. im Bundesjagdgesetz nötig. Ziel ist eine „rechtssichere Entnahme“ problematischer Tiere. Der Wolf bleibe jedoch eine geschützte Art, betont eine Sprecherin: Ein pauschaler Abschuss sei nicht vorgesehen.

Künftig sollen Regionen mit wiederholten Wolfsrissen mehr Handlungsspielraum erhalten. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist die zügige Umsetzung des EU-Kurses bereits festgehalten.

Reaktionen: Lob, Kritik und Kontroverse

Die Maßnahme stößt in Politik und Gesellschaft auf geteilte Meinungen:

Landwirte und Bauernverbände begrüßen die Entscheidung, da Wolfsrisse ihre Existenz bedrohen.

Tierschutzparteien und die Grünen kritisieren den Schritt scharf. Sie fordern besseren Herdenschutz statt Abschüsse.

Zahlen & Hintergründe

In Deutschland wurden laut Umweltministerium im Monitoringjahr 2023/24 rund 1.600 Wölfe nachgewiesen – mit steigender Tendenz.

Der Deutsche Bauernverband geht sogar von bis zu 3.300 Tieren aus.

EU-weit schätzt das Europäische Umweltbüro den Bestand auf über 20.000 Wölfe.

Die Grundlage der neuen Regelung ist eine Änderung der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). Diese gibt den Staaten künftig mehr Freiheit im Umgang mit ihrer jeweiligen Wolfspopulation – unter der Bedingung, dass ein „günstiger Erhaltungszustand“ langfristig gewahrt bleibt.