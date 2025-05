16 neue Feuerwehrleute bei den Freiwilligen Feuerwehren in Trier

TRIER. Die Freiwilligen Feuerwehren in Trier werden ab sofort von 16 neuen Feuerwehrleuten unterstützt. Die Nachwuchs-Einsatzkräfte haben den ersten Teil ihrer insgesamt zweijährigen Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen und können damit jetzt auch mit ihren Einheiten vor Ort zu Einsätzen ausrücken.

Mit einem Abschlusslehrgang in der Wache 2 in Ehrang und einem schriftlichen Test haben die neuen Feuerwehrleute von insgesamt zehn Trierer Löschzügen damit den ersten Teil der so genannten „Truppmannausbildung“ abgeschlossen, der Grundausbildung aller freiwilligen Feuerwehrleute. Triers Feuerwehrchef Andreas Kirchartz gratulierte den Feuerwehrleuten im Anschluss an ihren Abschlusstest und bedankte sich im Namen der Stadt Trier für das Engagement.

„Die Bereitschaft, Zeit und Nerven zu opfern, um im Falle eines Falles für andere da zu sein, das ist alles andere als selbstverständlich“, lobte Kirchartz die jungen Leute, die abends und am Wochenende neben Beruf oder Schule das grundlegende Wissen über das Feuerwehrwesen gelernt haben. In insgesamt 64 Unterrichtsstunden beschäftigten sie sich in Theorie und Praxis mit Rechtsgrundlagen, Brand- und Löschlehre, Fahrzeug- und Gerätekunde, Gefahrenlehre, dem Vorgehen im Löscheinsatz und den Grundlagen der so genannten Technischen Hilfeleistung. In weiteren 16 Stunden lernten die ehrenamtlichen Feuerwehrleute, wie im Falle eines Falles lebensrettende Sofortmaßnahmen und Erste Hilfe anzuwenden sind. Kirchartz unterstrich die wichtige Rolle der Freiwilligen Feuerwehren für die Sicherheit der Stadt.

Für die neuen Feuerwehrleute ist die Ausbildung damit aber noch lange nicht zu Ende: Sie werden jetzt in ihren Freiwilligen Feuerwehren in den kommenden zwei Jahren in der Praxis weiter ausgebildet und nehmen als Feuerwehrfrauen und -männer zur Ausbildung auch unter Aufsicht an Einsätzen teil. Dieser Teil der praktischen Ausbildung wird dann noch einmal mit einem 24-stündigen Lehrgang inklusive Test abgeschlossen.

Den ersten Teil der Truppmann-Ausbildung haben erfolgreich abgeschlossen: Omar Saeed (FF Zewen); Stephana Peter, Mustafa Özgul (FF Euren); Jonas Petry, Alexander Mainz (FF Herresthal); Lukas Breidenbach, Jonas Kirsch (FF Biewer); Christian Lauterbach (FF Pfalzel); Leon Riemann (FF Ehrang); Julie Dahbar, Lea Nohl (FF Ruwer); Yannis Nawrocki, Alexandru Mezei (FF Kürenz); Paula Mettlach, Mykhailo Bulenok (FF Olewig); Sabrina Döpp (FF Stadtmitte).

Wer sich für eine Ausbildung oder das Engagement in einer der elf Freiwilligen Feuerwehren in Trier interessiert, kann sich vor Ort bei seiner Freiwilligen Feuerwehr informieren oder findet Informationen unter: feuerwehr.trier.de/freiwillige-feuerwehr/. (Quelle: Stadt Trier)