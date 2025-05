Idar-Oberstein: Rollerfahrer prallt auf Pkw und stirbt

IDAR-OBERSTEIN. Am heutigen Donnerstag, 01.05.25, kam es gegen 17.00 Uhr in der Nähe des Bismarckturms in Idar-Oberstein zu einem folgeschweren Verkehrsunfall.

Dort befuhr ein Rollerfahrer die Straße „Steinkäulchen“ in Fahrtrichtung „Goethestraße“ in unmittelbarer Nähe zum Bismarckturm.

Aus noch ungeklärter Ursache kam es hierbei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW.

Der Rollerfahrer verstarb nach erfolgloser Reanimation noch am Unfallort. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach ein Gutachten in Auftrag gegeben.