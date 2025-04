Sperrung bei Maifest in Euren – Busse werden umgeleitet

TRIER. Aufgrund des Maifests in Euren wird die Numerianstraße ab Mittwoch, 30. April, um 14.00 Uhr bis einschließlich Donnerstag, 1. Mai 2025, voll gesperrt. Die Busse der Linien 1 und 81 mit dem Ziel Helenenbrunnen fahren bis zur Haltestelle Ludwig-Steinbach-Straße ihre gewohnte Route und werden anschließend über die Eurener Straße zur Endhaltestelle Euren Friedhof geleitet.

Alle Haltestellen auf dem Weg werden bedient. Die Haltestellen Euren Helenenbrunnen, Burgmühlenstraße, Ludwig-Steinbach-Straße und Lenus-Mars-Straße sind in diesem Zeitraum in Richtung Innenstadt aufgehoben und werden an die Haltestellen Euren Friedhof bzw. Spirostraße verlegt. Bei Fragen zur Umleitung steht das Team im SWT-Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651/71 72 73 zur Verfügung. (Quelle: SWT)