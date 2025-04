Freibad-Saison in Rheinland-Pfalz: So entwickeln sich die Eintrittspreise

In den kommenden Wochen öffnen nach und nach die Freibäder in Rheinland-Pfalz. In einigen Städten müssen sich Besucher dieses Jahr auf höhere Eintrittspreise einstellen.

MAINZ. Badegäste können sich darauf freuen, dass in den kommenden Wochen die Freibäder in Rheinland-Pfalz nach und nach öffnen – gleichzeitig erwarten sie in einigen Städten aber auch Preiserhöhungen. So müssen die Menschen beispielsweise in Ludwigshafen, Koblenz und Vallendar in der neuen Saison mehr für den Schwimmbadbesuch zahlen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter mehreren Kommunen ergab.

In Kaiserslautern, Speyer und Trier hingegen bleiben die Preise im Vergleich zum Vorjahr den Angaben der Städte zufolge unverändert. In Ludwigshafen öffnet das städtische Freibad am Willersinnweiher am 28. Mai. Dann werden für ein Einzelticket erstmals 5 Euro statt bisher 4 Euro fällig. Dies hatte der Stadtrat bereits Mitte des vergangenen Jahres beschlossen. Auch in Koblenz wurde der Eintrittpreis für das Freibad Oberwerth dieses Jahr von 4 Euro auf 5 Euro erhöht. Hier soll das Bad voraussichtlich Mitte Mai öffnen.

Bereits am 3. Mai öffnet das Freibad in Vallendar. Badegäste müssen für einen Besuch dann 2 Euro mehr als im vergangenen Jahr zahlen: Die Stadt hat die Preise für ein Einzelticket von 5 Euro auf 7 Euro angehoben.

In vielen Städten bleiben die Preise stabil

In Trier und Speyer hingegen sind die Preise zur kommenden Freibadsaison nicht erhöht worden, wie die Städte mitteilten. Das Nordbad in Trier startet bereits am 21. April mit einer Ostereiersuche in die Sommersaison 2025. Erwachsene zahlen hier weiterhin 5 Euro, Kinder 3 Euro.

Das solarbetriebene Südbad rechnet hingegen erst für Ende Mai mit dem Saisonbeginn. Auch in Speyer bleiben die Eintrittspreise im Kombibad unverändert bei 6 Euro. Hier öffnet das Freibad je nach Wetterprognose Mitte Mai.

In Kaiserslautern gab es im vergangenen Jahr einen Preisanstieg – das Einzelticket kostet 3,50 Euro im Freibad Waschmühle beziehungsweise 4,50 Euro im Warmfreibad.

Vorbereitungen auf den Saisonstart

Wann in Kaiserslautern die Freibadsaison startet, konnte die Stadt zunächst nicht sagen. Aktuell laufen in beiden Bädern noch umfangreiche Renovierungsarbeiten, hieß es. Die Stadt setzte alles daran, die Bäder rechtzeitig und sicher zu öffnen: «Aufgrund der komplexen und witterungsabhängigen Arbeiten können wir zum aktuellen Zeitpunkt aber noch keinen festen Eröffnungstermin nennen».

Auch in den anderen Freibädern des Landes laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Das Mainzer Taubertsberg­bad plant ebenfalls für Mitte Mai die Öffnung des sanierten Außenbereichs.

Vielerorts ist der genaue Öffnungszeitpunkt zudem wetterabhängig, insbesondere bei ausschließlich solarbeheizten Schwimmbädern wie beim Südbad in Trier oder dem Freibad in Koblenz. «Da das Wasser in unserem Freibad solarbeheizt ist, dürfen besonders die Nachttemperaturen nicht zu kühl sein und es sollte tagsüber die Sonne scheinen», erklärt ein Sprecher der Stadt Koblenz. Ist dies der Fall, dürfte die Freibadsaison landesweit beginnen. (Quelle: dpa)