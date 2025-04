RLP: Marke von 100 Trinkwasserbrunnen erreicht – Flüssigkeit in heißeren Sommern

MAINZ. Mit einem Sonderförderprogramm für Kommunen hat das rheinland-pfälzische Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität die Marke von 100 Trinkwasserbrunnen nach eigenen Angaben erreicht. Das 2019 gestartete Programm werde bis zum 31. Mai 2026 verlängert, teilte das Ministerium in Mainz mit, wonach weitere Brunnen mit jeweils bis zu 8.000 Euro bewilligt werden können.

«Unser Förderprogramm hat im vergangenen Jahr nochmal an Fahrt aufgenommen – die ursprüngliche Marke von 100 geförderten Brunnen wurde erreicht», teilte Umweltministerin Katrin Eder mit. «Wir wollen aber noch mehr und setzen unsere Förderung aus diesem Grund weiter fort.»

«Wir wollen aber noch mehr»

Mit Trinkwasserbrunnen auf öffentlichen Plätzen gebe es für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, jederzeit den Durst zu löschen oder sich zu erfrischen, erklärte die Grünen-Politikerin. «Sie stehen kostenlos bereit und verdeutlichen neben der Qualität unseres Trinkwassers auch dessen Wert.»

Apropos Brunnen: Das Bundesumweltministerium hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, für jedes der 51 Spiele der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland einen öffentlichen Trinkbrunnen zu finanzieren. Drei davon wurden in Rheinland-Pfalz angekündigt – und sie sind in Betrieb, wie die betreffenden Kommunen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilten.

«Ein Spiel – ein Trinkbrunnen»

«Unser Brunnen steht – und zwar, passend zum sportlichen Hintergrund, in unserem Südpfalzstadion», sagte eine Sprecherin der Stadt Landau. Der Brunnen sei seit Sommer in Betrieb. «Wir haben für Anschaffung, Bau, Wartung und den mindestens fünfjährigen Betrieb 15.000 Euro im Rahmen der Kampagne ‚EURO 2024 nachhaltig: Ein Spiel – ein Trinkbrunnen‘ bekommen.»

Auch Wörth am Rhein meldete Vollzug. «Der öffentliche Trinkbrunnen steht seit August im Bürgerpark im Ortsteil Wörth-Dorschberg nahe dem Schulcampus und der Bahnhaltestelle», teilte eine Sprecherin mit. Und Wasser sprudelt ebenfalls in Rülzheim, dem dritten Ort im Bundesland. Der Brunnen sei im Herbst und damit planmäßig fertiggestellt worden, teilte ein Sprecher mit. (Quelle: dpa)