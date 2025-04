Mühlenmuseum „Hackenberger Mühle“: Saarburg feiert Wiedereröffnung

SAARBURG. Nach den verheerenden Schäden durch das Hochwasser im vergangenen Jahr öffnet das Mühlenmuseum „Hackenberger Mühle“ in Saarburg am 4. Mai 2025 ab 11 Uhr wieder seine Türen. Die Stadt Saarburg lädt gemeinsam mit der Familie Hackenberger und der „Whisky unter Freunden Bar“ zu einem besonderen Wiedereröffnungsfest ein.

Ein Fest für die ganze Familie

Ab 11 Uhr erwartet die Besucher ein buntes Programm für Groß und Klein. Neben kostenlosen Führungen durch das historische Mühlenmuseum können Interessierte die neue Lauschtour ausprobieren und das detailgetreue Mühlenmodell bewundern. Der Musikverein Saarburg lädt nach der offiziellen Begrüßung um ca. 11.30 Uhr zu einem Frühshoppen-Konzert ein. Für die kleinen Gäste gibt es ein spannendes Mühlenquiz mit tollen Preisen, Kinderschminken, Malbücher zum Mühlenhandwerk und die Möglichkeit, eigene Buttons zu gestalten. Das Backmobil der Westenergie sorgt mit frischen Waffeln für süße Leckereien.

Kulinarische und historische Highlights

Das Café Hackenberger hat sich für diesen besonderen Anlass etwas ganz Besonderes einfallen lassen: den „Mühlradkeks“. Dieser süße Leckerbissen, zusammen mit einer Backoblate, dient als Erinnerung an diesen unvergesslichen Tag und ist eine Idee von Mühlenführerin Theresia Vadrot.

Ein Blick in die Geschichte

Die Hackenberger Mühle ist nach der Burg und der kurfürstlichen Mühle (heute Amüseum) der älteste Gebäudekomplex in Saarburg. Ihre Geschichte reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Die Umleitung des Leukbachs ermöglichte und beschleunigte die Entwicklung der Stadt Saarburg maßgeblich. Im Mittelalter waren Lohgerberei, Schifferei, Flößerei und Fischfang die wichtigsten Wirtschaftszweige der Stadt. Im Laufe des 16. Jahrhunderts entstanden drei hintereinander gestaffelte Mühlengebäude im Leukkessel: eine Gerb-, eine Walk- und eine Ölmühle, die in Teilen heute so noch zu sehen sind.

Wiederaufbau und Unterstützung

Das Hochwasser hinterließ in der Mühle schwere Schäden. Mehrere riesige Container voller Müll mussten entsorgt werden, das WC war komplett überflutet und sanierungsbedürftig, der Eingangsbereich war zerstört und zahlreiche Exponate beschädigt. Dank der tatkräftigen Unterstützung des städtischen Bauhofs, der Anwohner, der Museumsmitarbeiter, Saisonkräfte der Mühle und der Mühlenführerinnen und -führer konnten die Aufräumarbeiten schnell vorangetrieben werden.

Die komplette Beschilderung wurde erneuert, der Eingangsbereich und das Podest für das Modell wurden vom Verein der Städtischen Museen finanziert. Die Empfangstheke im Eingangsbereich ist zerlegbar und kann so bei zukünftigen Hochwassern abmontiert werden.

Besondere Partnerschaften

Die langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Rainer Hackenberger und seiner Familie ist ein wichtiger Bestandteil des Erfolgs der Mühle. Trotz fehlender finanzieller Mittel für Sanierungen in landwirtschaftlichen Museen nach Hochwasserschäden konnte der Wiederaufbau dank der Unterstützung des Vereins der Städtischen Museen Saarburg, der Kulturstiftung der Sparkasse, der Westenergie und der Volksbank Trier Eifel realisiert werden.

Neue Attraktionen

Eine Lücke in der Ausstellung, die durch beschädigte Exponate entstand, wurde mit einem neuen Funktionsmodell der Mühle gefüllt. Dieses Modell in Zusammenarbeit mit dem Verein der Städtischen Museen Saarburg umgesetzt, veranschaulicht den gesamten Mahlvorgang. Das LEADER-Kleinstprojekt „Kulturerbe verstehen: Funktionsmodell für das Mühlenmuseum Hackenberger Mühle in Saarburg“ wurde im Rahmen des GAP-Strategieplans und der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie mit Mitteln der Lokalen Aktionsgruppe Moselfranken gefördert.

Die neue Lauschtour, eine Audiotour in der Lauschtour-App, erklärt die Geschichte und das Handwerk der Mühle auf anschauliche Weise. Sie wurde vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration des Landes Rheinland-Pfalz gefördert.

„Whisky unter Freunden Bar“

Rainer Hackenberger öffnet an diesem Tag auch die „Whisky unter Freunden Bar“, die ebenfalls vom Hochwasser betroffen war und an das Museum angrenzt. Besucher können den aktuellen Stand des Wiederaufbaus besichtigen und einen Whisky probieren. Dirk Sieren von der Trassemer Brauerei 55ELF bietet Softdrinks und sein selbst gebrautes Bier an. Die Feuerwehr Trassem wird einen Grillstand betreiben.

„Die Wiedereröffnung der Hackenberger Mühle ist ein besonderer Moment für unsere Stadt“, betont Stadtbürgermeister Andreas Reymann. „Ich möchte allen Förderern, Mitarbeitern und Beteiligten von Herzen danken. Ohne ihren unermüdlichen Einsatz und ihre Unterstützung wäre dieser Tag nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir ein wichtiges Stück Saarburger Geschichte wieder zum Leben erweckt.“

Tagesaktuelle Informationen unter www.saarburg.de/muehlenfest. (Quelle: Stadt Saarburg)