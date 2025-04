Prozess in Trier: Polizisten-Mord von Mannheim gebilligt

TRIER. Am 24.4.2025 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Beleidigung in Tateinheit mit Billigung von Straftaten.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 31-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, im Juli 2024 anlässlich der Aufnahme einer Verkehrsordnungswidrigkeit einen Polizisten als „Hampelmann“ beleidigt zu haben und zudem den Mord an einem Polizisten in Mannheim am 31.5.2024 gebilligt zu haben. In Bezug auf diesen und das dazu im Internet kursierende Video soll er die Äußerungen „Die haben Angst seit Mannheim…“, „War schön anzusehen das Video“ und „Nur ein toter… ist ein guter…“ getätigt haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)