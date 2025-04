RLP: Tödlicher Messerstich nach sexueller Belästigung – Prozess vor Abschluss

Was geschah auf einer Rolltreppe in Kaiserslautern? Wie kam es danach zu einem folgenreichen Messerstich? Das soll ein Gericht klären.

KAISERSLAUTERN. Der Prozess wegen eines tödlichen Messerstichs im Hauptbahnhof von Kaiserslautern geht am heutigen Mittwoch (9.00 Uhr) in die Schlussphase. Im Landgericht der pfälzischen Stadt soll am Mittwoch die Beweisaufnahme abgeschlossen werden. Danach sei mit den Schlussvorträgen der Beteiligten und – falls es die Uhrzeit zulasse – mit dem Urteil zu rechnen.

Der Vorwurf gegen die angeklagte junge Frau lautet unter anderem auf Körperverletzung mit Todesfolge. Der Staatsanwaltschaft zufolge sie als Heranwachsende im vergangenen Juni einen Mann mit einem Messerstich verletzt haben. Er starb noch im Hauptbahnhof an den Folgen, «was die Angeklagte hätte vorhersehen und vermeiden können», wie es hieß.

Den Ermittlungen zufolge soll der Mann auf einer Rolltreppe der Frau ans Gesäß gefasst haben. Man gehe «aufgrund der zeitlichen Abläufe nicht von einer Notwehrsituation aus, verneine aber auch einen Tötungsvorsatz», hatte die Anklagebehörde vor Prozessbeginn mitgeteilt. (Quelle: dpa)