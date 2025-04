Starke Schlangenlinien: Völlig betrunkener PKW-Fahrer auf A63

IMSBACH. Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldete bei der Polizei am gestrigen Sonntag, gegen 14.45 Uhr, einen stark in Schlangenlinien fahrenden PKW auf der Autobahn A63. Bei etwa 110 km/h Geschwindigkeit würde das Fahrzeug zwischen allen Fahrspuren wechseln und dabei auch fast die Schutzplanken touchieren.

Im Rahmen einer Fahndung nach dem beschriebenen Fahrzeug konnte der 63-jährige Fahrzeugführer schließlich in seinem Fahrzeug in Imsbach festgestellt und kontrolliert werden. Der Fahrer stand erkennbar unter Alkoholeinfluss, was sich bei einem Atemalkoholtest mit 2,02 Promille auch bestätigte. Jetzt ist der Führerschein des Mannes erst einmal weg. Dieser wurde zur Entziehung der Fahrerlaubnis sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Vergehens der Trunkenheitsfahrt gegen den Mann. (Quelle: Polizeiinspektion Rockenhausen)