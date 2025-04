Neue Ausrüstung für Feuerwehr Wittlich-Land – erhöhte Einsatzfähigkeit

WITTLICH. In Kooperation mit „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ hat der Kreisfeuerwehrverband Bernkastel-Wittlich ein mobiles Wasserfass mit einem Fassungsvermögen von 2000 Litern sowie einer Motorpumpe für das Mehrzweckfahrzeug (MZF) der Feuerwehr Klausen angeschafft. Dieses Wasserfass, das auf einem Unimog-Fahrgestell montiert ist, soll insbesondere in Hochwasserzeiten eingesetzt werden, um überflutete Gebiete zu reinigen.

Darüber hinaus kann es in den Sommermonaten auch zum Transport von Wasser in unwegsamem Gelände genutzt werden, um Brandstellen schnellstmöglich zu versorgen. Die doppelte Nutzung dieser Ausrüstung schafft wertvolle Synergien und erhöht die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr erheblich. Zusätzlich hat der Förderverein Großlittgen in Zusammenarbeit mit „Help“ zwei Schnelleinsatzzelte mit jeweils knapp 30 Quadratmetern sowie zwei dazugehörige Zeltheizungen beschafft.

Diese Zelte können sowohl einzeln als auch miteinander verbunden aufgebaut werden und dienen im Falle von Unwettern als Notunterkünfte, Rückzugsorte für Einsatzkräfte sowie mobile Einsatz- und Abschnittsleitungen. Die Multifunktionalität dieser Zelte ermöglicht eine flexible Nutzung im Einsatzgeschehen und wird auf dem MZF der Feuerwehr Großlittgen verlastet. Damit übernimmt die Feuerwehr Großlittgen künftig die wichtige Aufgabe, bei größeren Einsatzlagen die Infrastruktur für solche Bereitstellungsräume bereitzustellen.

Die beiden Projekte wurden durch Wehrleiter David Backendorf betreut und ausgearbeitet. Er berichtete bei der Übergabe über den Einsatzzweck der neuen Ausrüstung und deren konzeptionelle Einbindung in das Einsatzgeschehen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde konnten sowohl der Kreisfeuerwehrverband Bernkastel-Wittlich als auch der Förderverein der Feuerwehr Großlittgen die neuen Ausrüstungsgegenstände offiziell an die Verbandsgemeindefeuerwehr übergeben. Diese Anschaffungen ersetzen einen Teil der Ausrüstung, die während der verheerenden Flutkatastrophe im Jahr 2021 verloren ging.

Bürgermeister Manuel Follmann bedankte sich bei allen beteiligten Akteuren und betonte, dass die neue Ausrüstung einen bedeutenden Zugewinn für die Einsatzfähigkeit der Verbandsgemeindefeuerwehr darstellt. Mit diesen neuen Ressourcen ist die Feuerwehr Wittlich-Land bestens gerüstet, um auch in Zukunft schnell und effektiv auf Notfälle reagieren zu können. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)