Neuer Ärztlicher Direktor am Marienhaus Klinikum Eifel

BITBURG/GEROLSTEIN. Zum 1. Mai 2025 wird Dr. Thomas Koch (62), Chefarzt Innere Medizin 2 – Gastroenterologie und Stoffwechselerkrankungen am Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg die Rolle des Ärztlichen Direktors für die Einrichtungen Bitburg und Gerolstein von Benedikt Hahn übernehmen.

Herr Hahn (47) bleibt als Mediziner im Unternehmen und wird sich verstärkt am Marienhaus Campus Hermeskeil engagieren.

Das teilte das Marienhaus Waldbreitbach am Mittwoch mit.

Der gebürtige Kölner Thomas Koch hat nach seinem Medizinstudium an der Universität Düsseldorf 1989 seine ärztliche Laufbahn als Assistenzarzt in der Inneren Abteilung des Luisenhospitals in Aachen begonnen. Innerhalb der acht Jahre in Aachen erfolgte auch seine Promotion. Im April 1997 wechselte er als Oberarzt in das Kreiskrankenhaus Waldbröl, bereit ein Jahr später wurde er mit seinem Wechsel ans St. Walburga Krankenhaus in Meschede Leitender Oberarzt. Im Juni 2007 folgte sein Wechsel als Chefarzt nach Bitburg.

Dr. Koch ist Mitglied diverser medizinischen Gesellschaften wie DGVS oder DEGUM, stellvertretender Vorsitzender der Kreisärzteschaft Bitburg-Prüm und aufgrund seiner Verdienste für die Zusammenarbeit mit den US-amerikanischen Streitkräften Ehrenkommandeur der US-Luftstreitkräfte in Europa.

Koch lebt mit seiner Frau Christina und seiner Tochter in Biersdorf am See. Er ist begeisterter Läufer und nimmt auch international an Marathonläufen teil.

Raoul Holfeltz (44), seit August 2023 Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin am Standort Bitburg, wird stellvertretender Ärztlicher Direktor. Raoul Holfeltz hat in Homburg/Saar Medizin studiert. Seine Zeit als Assistenzarzt hat er in Trier verbracht, bevor er 2018 als Oberarzt der Anästhesie und Intensivmedizin an das Bitburger Krankenhaus wechselte. Er wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in Luxemburg. In ihrer Freizeit musizieren alle vier gerne gemeinsam. Er selbst spielt Klavier und Orgel.

Die Zentrale Notaufnahme in Bitburg wird weiterhin von Dr. Vera Stelte geleitet.