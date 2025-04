Verkehrsinformation Trier: Vollsperrungen in Benediktinerstraße, Kentenichstraße und Am Irscher Hof

TRIER. Autofahrer in Trier müssen sich in den nächsten Tagen und Wochen auf gleich drei Vollsperrungen im Stadtgebiet einstellen. Grund dafür sind dringend notwendige Arbeiten am Wasser- und Versorgungsnetz, wie die Stadtwerke Trier (SWT) mitteilen. Betroffen sind die Benediktinerstraße, die Straße Am Irscher Hof sowie die Kentenichstraße. Die Stadtwerke Trier informieren über Zeiträume, Umleitungen und Kontaktmöglichkeiten für Rückfragen.

Vollsperrung in der Benediktinerstraße ab dem 7. April

Wegen eines Wasserrohrbruchs wird die Benediktinerstraße zwischen Hausnummer 6 und der Kreuzung zur Maarstraße von Montag, 7. April bis voraussichtlich Mittwoch, 9. April 2025 vollständig gesperrt. Anwohner können den gesperrten Bereich jeweils über die Benediktinerstraße oder die Maarstraße anfahren. Eine Durchfahrt ist jedoch nicht möglich.

📞 Für Rückfragen zur Maßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter 0651 717-3600 zur Verfügung.

Arbeiten am Versorgungsnetz: Vollsperrung Am Irscher Hof ab dem 14. April

In der Straße Am Irscher Hof wird der Abschnitt zwischen den Hausnummern 26 und 28 aufgrund von Arbeiten am Versorgungsnetz vom 14. bis 18. April 2025 voll gesperrt. Der Verkehr wird weiträumig über die Straßen Auf der Härenwies und Auf der Weismark umgeleitet.

📞 Rückfragen zur Baumaßnahme richten Sie ebenfalls an den technischen Kundenservice der Stadtwerke Trier: 0651 717-3600.

Kentenichstraße wird zur Sackgasse – Vollsperrung ebenfalls ab dem 14. April

Auch die Kentenichstraße ist betroffen: Aufgrund von Leitungsarbeiten kommt es ab dem 14. April bis voraussichtlich 18. April 2025 auf Höhe der Hausnummer 4 zu einer Vollsperrung. Die Straße wird aus beiden Richtungen – von der Saarstraße und Im Nonnenfeld kommend – zur Sackgasse.

Eine Umleitung ist eingerichtet und erfolgt in beide Fahrtrichtungen über die Hohenzollernstraße.

📞 Der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier ist bei Fragen unter 0651 717-3600 erreichbar.