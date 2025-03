Wittlich: Herzen berühren e.V. fördert Schlaganfall-Station mit 5.000 Euro

WITTLICH. Im Rahmen des Wegbereiter-Projekts zur Erweiterung der Schlaganfall-Station erhält das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich eine weitere finanzielle Unterstützung.

Der gemeinnützige Verein Herzen berühren e.V. aus Wittlich spendete 5.000 Euro, um die Verbesserung der Patientenversorgung voranzutreiben.

Für die Spendenübergabe besuchten Konrad Klar, Gründer und Vorsitzender des Vereins, gemeinsam mit seiner Ehefrau Marie-Luise Klar das Verbundkrankenhaus.

Konrad Klar erklärte: „Unsere Organisation hat das Ziel, Menschen in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen und dort zu helfen, wo es dringend gebraucht wird. Mit dieser Spende möchten wir einen Beitrag zur bestmöglichen Versorgung von Schlaganfallpatienten leisten und gleichzeitig das Bewusstsein für die Bedeutung dieser medizinischen Versorgung stärken.“ PD Dr. med. Jörn Zeller, Chefarzt der Neurologie, sowie Jörg Jochems, Kfm. Bereichsdirektor, nahmen die Spende mit Freude entgegen. Dabei betonte Dr. Zeller: „Es ist großartig, diese überwältigende Unterstützung von so vielen Wegbereitern zu sehen, die unser Projekt mittragen und so das Gemeinschaftsgefühl in der Region stärken.“

Das Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich bedankt sich herzlich für die großzügige Unterstützung von Herzen berühren e.V. Jede Spende hilft, die medizinische Versorgung weiter zu verbessern und den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Behandlung zu bieten.

Herzen berühren e.V. engagiert sich für soziale Projekte und unterstützt mit vielfältigen Initiativen Menschen in besonderen Lebenslagen. Weitere Informationen zum Verein und seinen Aktivitäten finden Sie auf der Webseite www.herzenberuehren.de.