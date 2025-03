TRIER. Zwischen Montag, 17. März, 21 Uhr, und Dienstag, 18. März, 9 Uhr, brachen unbekannte Täter über die Haupteingangstür in ein Restaurant in der Agritiusstraße in Trier ein.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld aus dem Lokal und flüchteten unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden (Telefon: 0651/983-43390). (Quelle: Polizeipräsidium Trier)