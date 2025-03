LUXEMBURG. Für die zurückliegende Nacht und den heutigen Morgen meldet die Police Grand-Ducale zahlreiche Alkoholfahrten an unterschiedlichen Orten im Großherzogtum.

In der Nacht zum 15.3.2025 wurde eine Polizeistreife auf dem Blvd JF Kennedy in Esch/Alzette, kurz nach dem Kreisverkehr an der Avenue de la Gare, auf ein Fahrzeug aufmerksam, das dort mit laufendem Motor, mit eingeschalteten Warnblinkern und ohne Fahrer stand. Der Fahrer konnte kurze Zeit später angetroffen werden und wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

In der gleichen Nacht wurde eine Polizeistreife auf der N6 von Windhof in Richtung Steinfort auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später in Steinfort gestoppt werden. Bei der Kontrolle der Fahrerin konnten die Beamten deutliche Anzeichen von Alkoholeinfluss feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

In den frühen Morgenstunden traf eine Polizeistreife in der Route de Luxembourg in Düdelingen auf ein Fahrzeug, das mit offener Fahrertür mitten auf der Fahrbahn stand und dessen Fahrer dabei war, auf der Straße zu urinieren. Bei der Kontrolle des Fahrers kam den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Der Alkoholtest verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Ebenfalls am frühen Morgen des 15.3.2025 wurde ein Fahrer gemeldet, der erst an einer Ampel in Frisingen hinter dem Steuer eingeschlafen sei und dann in Schlangenlinien in Richtung Alzingen fuhr. Das Fahrzeug konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv und der Führerschein wurde eingezogen.

Auch am Morgen des 15.3.2025 wurde ein Fahrzeug auf einer Bushaltestelle in der Route d’Arlon in Mamer gemeldet, dessen Fahrer hinter dem Steuer schlafen würde. Eine Polizeistreife konnte den Fahrer vor Ort antreffen und deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum bei diesem feststellen. Der Alkoholtest verlief positiv und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)