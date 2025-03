GILSDORF. Am 12.3.2025, von 16.45 bis 18.00 Uhr, führte die Police Grand-Ducale in Gilsdorf in Höhe der Rue Principale und der Rue du Pont (Richtung Bleesbréck) eine Verkehrskontrolle mit Fokus auf die Benutzung des Mobiltelefons während der Fahrt und dem ordnungsgemässen Tragen des Sicherheitsgurts durch.

Dabei wurden insgesamt zehn Fahrer aufgrund der Benutzung des Mobiltelefons am Steuer gebührenpflichtig verwarnt (250 Euro und 4 Punkte). Des Weiteren wurde in einem Fall Protokoll wegen Fahrens unter Drogeneinfluss erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)