TRIER. Am 20. März 2025 beginnt vor der 3. Großen Strafkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Armin Hardt ein Strafprozess wegen sexueller Nötigung und Belästigung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 51-jährigen Angeklagten die sexuelle Belästigung einer anderen Person in zwei Fällen sowie eine sexuelle Nötigung einer anderen Person in einem Fall zur Last, die er zwischen August 2022 und September 2024 in Trier begangen haben soll. Der Angeklagte soll jeweils ihm vorher nicht bekannte Jugendliche bzw. junge Frauen an öffentlichen Plätzen angesprochen und danach gegen ihren Willen in sexuell konnotierter Weise angefasst und gestreichelt haben. Aufgrund bestehender Vorerkrankungen soll er dabei im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben.

Der Angeklagte ist strafrechtlich bereits in Erscheinung getreten und befindet sich in einstweiliger Unterbringung. (Quelle: Landgericht Trier)