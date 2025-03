TRIER. Am 20. März 2025 beginnt am Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung in zwei tateinheitlichen Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 57-jährigen Angeklagten aus Trier zur Last, im Mai 2024 zwei Polizeibeamte beleidigt und bedroht zu haben. Diese sollen mit ihrem Streifenwagen zunächst auf dem Grünstreifen in der Südallee gestanden haben. Als sie mit eingeschaltetem Blaulicht hätten losfahren wollen, sei der Angeklagte vor ihr Fahrzeug getreten und habe ihnen den Mittelfinger gezeigt. Während der darauffolgenden Personenkontrolle soll er die Beamten mehrfach, unter anderem als „Hurensöhne“ und „Arschlöcher“, beleidigt und gedroht haben, ihnen „die Zähne aus der Fresse“ zu schlagen. (Quelle: Amtsgericht Trier)