IDAR-OBERSTEIN. Wie von lokalo.de berichtet, meldete die Polizei am 7.3.2025, dass die 15-jährige Nora El H. aus Idar-Oberstein seit dem 6.3. vermisst wurde. Die Jugendliche sei am Donnerstagmorgen in den Schulbus eingestiegen und habe sich daraufhin zum Bahnhof Idar-Oberstein begeben, hieß es in einer Pressemitteilung.

Am Bahnhof sei sie dann letztmalig gegen 7 Uhr an den Bahnsteigen 1 und 3 gesehen worden. Ob sie in einen Zug eingestiegen war, konnte nicht mit Gewissheit gesagt werden.

Nun gibt es gute Nachrichten in der Sache: Die Vermisste wurde nach der vorangegangenen Öffentlichkeitsfahndung bereits am späten Freitagabend wohlbehalten in Bad Kreuznach angetroffen. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)