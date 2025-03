RLP: Kioskbetreiber schlägt bewaffnete Räuber in die Flucht

BAD KREUZNACH.Ein Kioskbesitzer in Bad Kreuznach hat sich von zwei maskierten und bewaffneten Räubern nicht einschüchtern lassen und einen Überfall verhindert.

Die beiden Männer hatten am späten Freitagabend den Vorraum des Kiosks betreten, den 43-Jährigen mit einer Waffe bedroht und die Einnahmen gefordert, wie die Polizei mitteilte.

Besitzer zeigte sich unbeeindruckt, wird aber verletzt

Der Mann zeigte sich demnach unbeeindruckt und schlug die beiden jungen Männer in die Flucht. Dabei sei es aber zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der Kioskbetreiber geschlagen wurde. Er musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Täter flüchteten zu Fuß ohne Beute. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.