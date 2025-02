Tödlicher Crash auf der B271: 84-jährige Fahrerin stirbt noch an der Unfallstelle

KIRCHHEIM AN DER WEINSTRAẞE. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 271 ist am Donnerstagmorgen eine Frau gestorben.

Wie die Polizei mitteilte, wollte die 84-jährige Autofahrerin von der Landesstraße auf die B271 auffahren, übersah den Wagen einer 75-Jährigen, die Vorfahrt hatte, und kollidierte mit diesem.

Dabei wurden laut Polizei die 75-Jährige und ihr Beifahrer verletzt, ebenso der Beifahrer der 84-jährigen Fahrerin. Sie selbst starb an ihren schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten zunächst an, von der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter beauftragt.