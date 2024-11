Brand in Luxemburg: Frau lebensgefährlich verletzt – angrenzende Gebäude evakuiert

ESCH/ALZETTE. Kurz vor 5.00 Uhr wurde der Polizei am 27.11.2024 ein Hausbrand in der rue Victor Hugo in Esch/Alzette gemeldet. Die Rettungsdienste begaben sich umgehend vor Ort und die angrenzenden Gebäude wurden ebenfalls evakuiert.

Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Eine Bewohnerin des Hauses wurde beim Brand lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt und die Police technique wurde mit den weiteren Ermittlungen betraut. (Quelle: Police Grand-Ducale)