Nach schaurigem Leichenfund auf Parkbank: 63-jähriger Mann ist verblutet

PIRMASENS. Nach dem Fund eines Toten am Montagmorgen auf einer Parkbank in der Wagenstraße in Pirmasens (lokalo.de berichtete) wurde die Obduktion des 63-jährigen Mannes am heutigen Dienstag durch die Rechtsmedizin der Universität des Saarlandes durchgeführt.

Das teilten die Staatsanwaltschaft Zweibrücken und das Polizeipräsidium Westpfalz gemeinsam mit.

Todesursächlich war demnach ein Verbluten des Mannes.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen von fremdhändiger Gewalt vor.