NIEDERKORN/DIFFERDINGEN. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurden ihr am heutigen Mittwochmittag, 20.11.2024, drei Einschlusslöcher in einem Garagentor eines Hauses in der rue Paul Eyschen in Niderkorn (Kanton Esch-Alzette) gemeldet.

Einige Anwohner gaben an, dass in der Nacht zuvor Schüsse zu hören waren, dass jedoch niemand die Polizei kontaktiert hätte.

Die Police technique wurde dementsprechend mit der Klärung der genauen Tathintergründe beauftragt. Die Ermittlungen laufen.