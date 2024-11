Hochradioaktive Abfälle: Castor-Transport rollt von Neunkirchen nach Baden-Württemberg

Am Bahnhof inaufgebaut. Aus ihrer Sicht ist hochradioaktiver Atommüll ein gefährliches Erbe für zukünftige Generationen. Die. Solange die Langzeitlagerung nicht geklärt ist, sollte es aus ihrer Sicht «keine Atommüllverschiebungen von A nach B» geben, heißt es in einem Schreiben von «Anti-Atom Südwest».

Vier spezielle Waggons bringen die Castoren nach Philippsburg. Sie enthalten Abfälle, die nach der Wiederaufarbeitung von Brennelementen aus deutschen Atomkraftwerken in Frankreich übrig geblieben sind. Eingelagert werden sie im staatlichen Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände in Philippsburg. Dafür hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg erst vor wenigen Tagen in einem Eilverfahren grünes Licht gegeben.