++ Bewaffneter Überfall auf Juweliergeschäft in Esch-Alzette: Zeugen gesucht! ++

ESCH-ALZETTE/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am heutigen Dienstag, 19.11.2024, gegen 11.00 Uhr zu einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft in der rue Dicks in Esch-Alzette.

Dabei war der Täter mit einer Dose Pfefferspray bewaffnet und entwendete mehrere Schmuckstücke (hauptsächlich Gold-/Silberringe im Stil von Siegelringen). Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Place de la Résistance.

Beschreibung des Täters:

Der Mann war von dunkler Hautfarbe, zwischen 25 und 35 Jahre alt, von normalem Körperbau und zwischen 1.80 und 1.85 Meter groß. Er hatte Zöpfe bzw. Dreadlocks bis zu den Schultern, eine Brille mit schwarzem Rahmen und sprach Portugiesisch.

Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, eine hellgraue Jogginghose der Marke Puma und schwarz-weiße Schuhe. Zudem führte er eine helle Stofftasche, auf der groß die Figur „Mickey“ aufgedruckt war mit sich.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Hinweisen zum Täter. Jegliche Informationen sollen bitte der Notrufnummer 113 mitgeteilt werden.