CDU Saar wählt Parteispitze neu – Toscani tritt wieder an

ILLINGEN. Der saarländische CDU-Landeschef Stephan Toscani stellt sich am heutigen Samstag bei einem Landesparteitag (ab 9 Uhr) in Illingen zur Wiederwahl. Zuvor wird er in einer Rede die politischen Schwerpunkte seiner Partei im Saarland für die die nächsten zwei Jahre vorstellen, teilte die Partei mit. Der Jurist Toscani (57) ist seit Mai 2022 Landesvorsitzender der CDU Saar.

Zugleich ist er Fraktionsvorsitzender seiner Partei und somit auch Oppositionsführer im saarländischen Landtag. Im Saarland regiert seit April 2022 eine SPD-Alleinregierung unter Führung von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger.

Auf dem CDU-Parteitag wird der komplette Landesvorstand neu gewählt. Dazu gehören unter anderem fünf Stellvertreter des Landesvorsitzenden sowie der Generalsekretär und der Schatzmeister. Laut Programm soll auch ein wirtschaftspolitischer Antrag des Landesvorstands verabschiedet werden. Knapp 400 Delegierte werden erwartet.

Die Landesliste zur vorgezogenen Bundestagswahl am 23. Februar werde die CDU Saar noch vor Weihnachten aufstellen, sagte der Parteisprecher. Ein Termin sei in Abstimmung. (Quelle: dpa)