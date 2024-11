Delegationsreise der Hochschule Trier: Taiwan zwischen Tradition und Moderne

TRIER. Vom 4. bis 10. November 2024 reisten Hochschulpräsidentin Prof. Dr. Dorit Schumann und Vizepräsident für Forschung Prof. Dr. Henrik te Heesen mit eingeworbenen Mitteln über das taiwanesische Konsulat Berlin nach Taiwan, um die bereits bestehenden Kooperationen mit den Universitäten in Taiwan auszubauen. Die Mittel wurden über das Bildungsministerium in Taiwan bereitgestellt und die Delegation durch dieses begleitet.

Das Wissenschaftssystem in Taiwan ist mit Blick auf Studium und Lehre sowie Forschung und Transfer ähnlich vergleichbar wie das deutsche Hochschulsystem. Es werden ähnliche Werte verfolgt wie in Deutschland, Europa und an der Hochschule Trier. Als Stationen der Delegationsreise standen sechs Universitäten, zu denen die Hochschule Trier im Fall von drei Universitäten bereits bestehende Kooperationen bzw. Kontakte aufgebaut hat und zu drei weiteren, mit denen Kontakte angestrebt werden. Alle Universitäten liegen im Großraum Taipeh (bis Taichung) und lassen sich über Nah- und Fernverkehr gut erreichen.

Die Profile der besuchten Universitäten passen zum Profil der Hochschule Trier, denn viele von ihnen befassen sich mit Themen der Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gesundheit, sind MINT-orientiert und zugleich breit aufgestellt, haben fast alle einen Bezug zu Gestaltung und Kunst; zugleich sind sie forschungs- sowie anwendungsorientiert. Somit richtete sich der Blick der Gespräche zwischen Präsidentin und Vizepräsident für Forschung mit den taiwanesischen Präsidien, Professorinnen und Professoren, Studentinnen und Studenten sowie International Offices sowohl auf Möglichkeiten für die Studentinnen und Studenten und Lehrenden als auch auf internationale Forschungs- und Transfervorhaben, zum Beispiel über Konferenzen, Einwerbung von Drittmitteln und Publikationen.

Die Gespräche in Taiwan, bei denen bei allen sechs Universitäten die Präsidenten und viele weitere Mitglieder der Hochschulen anwesend waren, ließen sich passgenau auf die Interessen der Hochschule Trier ausrichten. Zur Vorbereitung des Programms hat sich Präsidentin Schumann im Vorfeld mit dem taiwanesischen Konsulat persönlich getroffen und besprochen. Ergänzend wurden Interessenabfragen aus dem Senatsausschuss für Internationalisierung, Fachbereichen, International Offices mit wissenschaftlicher Leitung, aus DAAD HAW International Projekten eingeholt und in die Planungen aufgenommen.

Die Hochschule Trier blickt bereits auf eine langjährige erfolgreiche Kooperation mit der National Taipeh University of Technology (Taipeh Tech) zurück. Mehrere unserer Fachbereiche sehen Austauschprogramme für ein Semester oder ein Jahr vor beziehungsweise wollen Kooperationen mit der Teipeh Tech ausbauen. An der Taipeh Tech studiert derzeit im Zuge ihres Austauschsemesters auch Anna Schad, eine Studentin der Hochschule Trier, die aktiv an dem Besuch teilnahm und zugleich begeistert von der Kooperation sowie der interkulturellen Erfahrung ist. “Mein Austauschsemester an der NTUT bietet mir die wunderbare Gelegenheit, eine neue Kultur zu erleben und mein Wissen in einem internationalen Umfeld zu erweitern. Die Kombination aus anspruchsvollen Kursen, inspirierenden Professoren und spannenden Begegnungen lässt mich sowohl akademisch als auch persönlich wachsen. Ich schätze die vielen wertvollen Erfahrungen und die neuen Perspektiven, die ich hier gewinnen darf.” resümiert die Studentin, die zurzeit ihren Master in Umwelt- und Betriebswirtschaft am Umwelt-Campus Birkenfeld absolviert.

Die Fachbereiche beider Hochschulen sind in hohem Maße vergleichbar, sodass sich fast für jedes Interesse aus Studium und Lehre, Forschung und Transfer die Möglichkeit einer Zusammenarbeit bietet. Die Gespräche richteten sich aufgrund der bereits erfolgreichen Kooperation des Lernens und Lehrens insbesondere auf Möglichkeiten der gemeinsamen Forschung und des Transfers. Ein jährliches Treffen über Videokonferenz mit thematischem Schwerpunkt kann diejenigen Personen zusammenbringen, die Interesse an einer vertieften Zusammenarbeit haben. Ein erstes Thema kann zum Beispiel auf Informatik (Künstliche Intelligenz) in Verbindung mit Anwendungen in Gesundheit, Nachhaltigkeit oder Mobilität gerichtet sein.

Zeitgleich mit Präsidentin Prof. Schumann und Vizepräsident Prof. te Heesen war der Dekan des Fachbereichs Gestaltung Prof. Sieveke gemeinsam mit Prof. Obergfell vor Ort in Taiwan an der National Taipeh University of Education und Ming Chi University of Technology. Sie begleiten eine Gruppe von deutschen Studentinnen und Studenten zu einer Projektwoche in Taiwan mit Förderungen aus DAAD-Mitteln und arbeiten an einer deutsch-taiwanesischen Projektwoche. Diese Projektwoche stellte die Fortsetzung einer vergleichbaren Woche aus diesem Jahr dar, in der unter anderem eine Wald-Wasser-Skulptur am Campus Gestaltung errichtet wurde. Die Kooperationsvereinbarungen mit beiden Universitäten haben somit bereits eine stabile und erfolgversprechende Grundlage. Beide Universitäten sind zudem ganzheitlich auf die UN SDGs ausgerichtet und bieten durch die hochschulweit gültigen Vereinbarungen weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit an allen Standorten unserer Hochschule, z. B. am Umwelt-Campus und Hauptcampus.

Neu waren während der Delegationsreise Kontakte zur Asia University, zur National Central University und zur Yuan Ze University.

Die Asia University ist für Therapiewissenschaften sowie Informatik und Technik in der Gesundheit besonders interessant, denn das Profil der Universität ist stark geprägt durch Medizin und Gesundheit. Zudem ist das Angebot unter anderem auf Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Kunst mit eigenem Museum ausgerichtet.

Die National Central University ist diejenige, die am stärksten als MINT-orientierte Universität gelten kann. Dort bilden den Schwerpunkt die Ingenieurwissenschaften und Informatik mit vergleichbaren Angeboten zu den Fachbereichen Bauen+Leben, Informatik, Technik sowie Umweltplanung/Umwelttechnik an der Hochschule Trier. Sie ist stärker auf die Wissenschaft ab dem Level Master und Promotion ausgerichtet. Die Gespräche richteten sich aus diesem Grund auch auf mögliche Forschungsvorhaben. Erweitert wird das Angebot durch Wirtschaftswissenschaften und Nachhaltigkeitsthemen.

Die Yuan Ze University hat durch ihre Maker Spaces an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Gestaltung überzeugt. In mehreren Laboren werden kreative und digitale Lösungen durch die Studentinnen und Studenten im Rahmen von Projekten entwickelt, die für Studentinnen und Studenten insbesondere mit Bezug zu Informatik bzw. Technik und Gestaltung von Interesse sein können. Auch Wirtschaftswissenschaften und Nachhaltigkeitsthemen werden angeboten.

Aus der Delegationsreise entstehende Kooperationen ermöglichen Austausche aller Gruppen an der Hochschule Trier und spricht Studentinnen und Studenten sowie Promovendinnen und Promovenden, Lehrende, Forscherinnen und Forscher und weitere Beschäftigte gleichermaßen an. Bei einem Interesse an gemeinsamen Vorhaben oder einem Austausch lassen sich Informationen z. B. durch Internet-Seiten der Universitäten in Taiwan oder die International Offices der Hochschule Trier in Erfahrung bringen.

Dorit Schumann und Henrik te Heesen kehren beide begeistert aus Taiwan und mit einem bereicherten Blick auf das dortige Wissenschaftssystem zurück. „Einen Austausch mit den Universitäten in Taiwan können wir allen Mitgliedern unserer Hochschule Trier voll und ganz empfehlen. Für diese Erfahrung sowie die Gastfreundschaft danken wir dem Bildungsministerium in Taiwan, General Director Dr. Joyce Lee und Second Education Secretary Yu-Lin Chen, dem Konsulat in Berlin und in besonderem Maße allen Universitäten vor Ort in Taiwan“, so Präsidentin Dorit Schumann. (Quelle: Hochschule Trier)