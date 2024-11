Trier: Klinikum Mutterhaus setzt am „Orange Day“ Zeichen gegen Gewalt

Im künftigen MVZ-Komplex des Klinikum Mutterhaus am Viehmarkt geht das Licht an.

TRIER. Zum Orange Day am 25. November, dem internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, erstrahlt das kürzlich erworbene Gebäude des Klinikums Mutterhaus am Viehmarkt in leuchtendem Orange.

Die Illumination des ehemaligen Bürohaus Lehr, das zukünftig als medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) genutzt werden wird, soll ein sichtbares Zeichen für das Engagement gegen geschlechtsspezifische Gewalt setzen. Auch der Hubschrauberlandeplatz erstrahlt an diesem Tag orange.

„Der Orange Day ist eine wichtige Möglichkeit, auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen und für eine gewaltfreie Gesellschaft zu sensibilisieren. Die Farbe Orange steht an diesem Tag weltweit für die Forderung auf ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen. Indem wir unser neues Gebäude an diesem Abend in diese Farbe tauchen, machen wir auf ein Thema aufmerksam, das nach wie vor erschreckend aktuell ist. Als Krankenhaus möchten wir ein Signal der Unterstützung und Solidarität an alle Betroffenen senden“, erklärt Geschäftsführer Dr. med. Christian Sprenger.

Mit der Beleuchtungsaktion schließt sich das Krankenhaus einer internationalen Bewegung an, die auf eine Initiative der Vereinten Nationen zurückgeht und sich zum Ziel gesetzt hat, das Bewusstsein für Gewalt an Frauen zu schärfen. Der Orange Day besteht seit 1991 und findet jedes Jahr am 25. November statt.

Bis zur Eröffnung im ersten Quartal 2027 wird das neu erworbene Gebäude zu einem modernen MVZ-Komplex umgestaltet. Geplant ist die Bündelung von acht bis zehn MVZs unter einem Dach, wodurch Synergieeffekte genutzt und eine bestmögliche medizinische Versorgung sichergestellt wird.

MVZ-Komplex und Hubschrauberlandeplatz des Klinikums Mutterhaus werden noch an zwei weiteren Aktionstagen leuchten. In Lila strahlen sie anlässlich des Weltfrühgeborenentags am 17. November und zum Weltpankreastag am 21. November 2024.