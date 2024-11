Drei Personen mit Pfefferspray angegriffen: 21-Jähriger in Trier vor Gericht

TRIER. Am 21.11.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gefährlicher Körperverletzung in drei Fällen sowie Beleidigung in zwei Fällen.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem zum Tatzeitpunkt 21-jährigen Angeklagten aus Tunesien zur Last, im Februar 2024 zweimal eine Justizvollzugsbedienstete mit den Worten „Fick dich“ beleidigt zu haben sowie im Juni 2024 drei Personen mit Pfefferspray angegriffen und verletzt zu haben.

Eine der Beleidigungen gegenüber der Justizvollzugsbediensteten soll erfolgt sein, weil er sich durch deren Zellenkontrolle in seinem Gebet gestört gefühlt haben soll, die weitere am Folgetag.

Zu dem Angriff mit Pfefferspray soll es gekommen sein, weil er eine männliche Person, die sich in einem weiblichen Legionärskostüm am Konstantinplatz in Trier aufgehalten haben soll, dort nicht habe akzeptieren wollen. Zwei Personen, die dem Geschädigten zur Hilfe kommen wollten, soll der Angeklagte sodann ebenfalls mit dem Pfefferspray angegriffen und verletzt haben.

Bei diesen Taten soll der Angeklagte unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)