Strafprozess in Trier: Vier Mal in Apotheke eingebrochen – Auto gestohlen

TRIER. Am 21.11.2024 beginnt vor dem Amtsgericht Trier ein Strafprozess wegen gemeinschaftlich begangenen Einbruchsdiebstahls in vier Fällen jeweils in Tateinheit mit Sachbeschädigung sowie gemeinschaftlich begangener räuberischer Erpressung.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem 22-jährigen, mehrfach einschlägig vorbestraften Angeklagten aus Marokko zur Last, zwischen April und Mai 2024 insgesamt vier Mal mit einer weiteren gesondert verfolgten Person in eine Apotheke in Trier eingebrochen zu sein, indem sie die Eingangstür gewaltsam aufgedrückt haben sollen. In drei Fällen sollen sie Bargeld (600,- Euro, 650,- Euro und 1050,- Euro) entwendet haben. In einem Fall sollen sie ein Mobiltelefon, ein Ipad sowie einen Autoschlüssel entwendet haben und sodann den Schlüssel benutzt haben, um mit dem Auto der Geschädigten wegzufahren.

Darüber hinaus wird dem Angeklagten vorgeworfen, mit einer anderen gesondert verfolgten Person im Juni 2024 nachts einer Person Rucksack und Mobiltelefon abgenommen zu haben. Als der Geschädigte sie verfolgt habe, soll der Mittäter diesen geschubst und gegen das Bein getreten haben. (Quelle: Amtsgericht Trier)