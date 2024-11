Nach Homburger Bombenfund: Evakuierung und Entschärfung am Sonntag

Gefährlicher Fund bei Bauarbeiten: In Homburg muss eine Weltkriegsbombe entschärft werden. Das ist für Sonntag geplant.

HOMBURG. Bei Kanalbauarbeiten im saarländischen Homburg ist eine Weltkriegs-Bombe entdeckt worden.

Der Kampfmittelräumdienst habe den Fund abgesichert, es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Die 45 Kilogramm schwere Splitterbombe soll am kommenden Sonntag (17. November) entschärft werden.

Rund um den Fundort dürfe sich dann ab 8.00 Uhr morgens niemand mehr aufhalten, die Häuser in mehreren Straßen würden evakuiert, kündigte die Stadt an. Auch die naheliegende Bahnstrecke muss kurzzeitig gesperrt werden. «Für alle, die nicht wissen, wo sie am Sonntag bis zur Entschärfung hinkönnen, wird ab 7.30 Uhr das Rathaus als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet sein.»